Ontwikkelaar Shaak: ‘Restauratie nog langer uitstellen leidt tot verval van Eerdse kerk’

PSV dicht bij miljoenen­deal rond Maxi Romero, maar de club rekent zich nog niet rijk

PSV is op weg om Maxi Romero alsnog te verkopen aan de Argentijnse club waaraan hij was verhuurd. De aanvaller was vorig jaar al vertrokken met een optie tot koop, maar die werd aanvankelijk niet gelicht. De onderhandelingen tussen PSV en Racing Club verliepen in 2022 zeer moeizaam, bijvoorbeeld omdat de koers van de Argentijnse peso een struikelblok was.