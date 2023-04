Ook zaterdag nog parkeerproblemen bij Paaspop: ‘Neem de pendelbus’

Openlucht­zwem­bad Zegenwerp krijgt fikse opknap­beurt: ‘Alles straalt straks weer’

SINT-MICHIELSGESTEL – Het openluchtzwembad van Zegenwerp in Sint-Michielsgestel ondergaat deze weken een grondige opknapbeurt. Dat was nodig, want de boel stond er wat slonzig bij. Exploitant Optisport werkt er hard aan, want 1 mei gaan de deuren alweer open.