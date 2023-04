Paaspop kent een geslaagde openingsdag, al is het wel dringen om sommige bands daadwerkelijk te horen

Alleen al in Sint-Oedenrode zetten zo'n driehon­derd vrijwilli­gers zich in voor Goede Doelen Week

SINT-OEDENRODE - Tussen 9 en 22 April gaan de collectanten in Sint-Oedenrode weer op pad voor de Goede Doelen Week en wordt er hopelijk weer veel opgehaald voor de in totaal 19 landelijke doelen die dit jaar deelnemen. Ad de Gouw, voorzitter van de GDW en alle vrijwilligers zijn er klaar voor, want het vraagt zeker de nodige voorbereiding om dit alles weer soepeltjes te laten verlopen.