Paaspop verkoopt voor het eerst de donderdagavond in zijn geheel aan één bedrijf: Sligro. Wel zegels plakken

Voor het grote publiek begon het grote festival in Schijndel altijd pas op de vrijdag voor Pasen. Maar de donderdagavond was er altijd al een aangepast programma voor bedrijven. Die konden hun personeel of relaties een avond vol optredens van artiesten aanbieden. Daarvoor werd één van de tenten op het festivalterrein gebruikt.

De Veghelse groothandel Sligro gaat gebruik maken van het gehele festivalterrein, meerder tenten. Woordvoerder Wilco Jansen benadrukt de lange traditie die Sligro heeft met vergelijkbare acties voor klanten met grote muziekevenementen. ,,We hebben decennialang, misschien wel twintig jaar, samengewerkt met de Night of the Prom's in Ahoy en één keer in het Gelredome. De afgelopen dagen zijn mensen naar de Vrienden van Amstel geweest, ook in Ahoy. Per avond hebben we het hier over zo'n 13.000 kaarten. Ook hebben we regelmatig kaarten voor musicals aangeboden aan onze klanten.”

Drie jaar op een rij

Quote Je moet wel variatie in je aanbod brengen Wilco Jansen, Sligro Sligro vindt het belangrijk om met dit soort evenementen de band haar klanten te onderhouden. ,,We investeren hier liever in dan in andere zaken. Klanten stellen het ook op prijs”, zegt Jansen. ,,Maar je moet wel variatie in je aanbod brengen. De afgelopen jaren hebben we ook avonden gehad bij Guus Meeuwis, dan spreek je over 33.000 mensen tegelijk. Maar als je dat drie jaar op een rij doet, willen mensen ook wel weer eens wat anders."

En toen viel het oog op buurman Paaspop in Schijndel. Sligro verzorgt daar al jarenlang de horeca tijdens het festival. ,,Dat doen we al heel lang. Maar verder hadden we er geen relatie mee. Ze waren direct enthousiast", zegt Jansen. Hoeveel Sligro betaalt wil hij niet zeggen. ,,Een festival stond al langer op ons verlanglijstje. Paaspop was ook enthousiast. Ze waren wel gecharmeerd van onze aanpak. Ze stonden ervan te kijken hoeveel ervaring wij hebben met het organiseren van deze grootschalige evenementen. Daar weten wij intussen veel van.” Zo regelt Sligro bijvoorbeeld ook het busvervoer tussen de verschillende vestigingen in het land en Schijndel.

Sligro-klanten kunnen sparen voor tickets. Dat gaat nog op de ouderwetse manier, met zegeltjes plakken. ,,Waarom we dat niet digitaliseren? Onderzoek leert dat mensen op die manier trouwer zijn. Daadwerkelijk hun kaartjes afnemen. Daarom vragen we ook een eigen bijdrage van 10 euro. Juist daardoor blijken mensen ook echt te komen. Als het gratis is, zeggen ze eerder af.”

Personeelsuitje van maken

Het mes snijdt ook aan twee kanten. ,,Grotere klanten van ons sparen sneller en gebruiken zo'n evenement vaak om er zelf een personeelsuitje van te maken.”



Kijk hier naar onze meest bekeken video's

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.