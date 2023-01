Padelbanen liggen er al in Mariaheide, nu nog een vergunning

Voor de rechter Dakloze Bossche­naar steelt sherry, bier en port: ‘Ik heb hulp nodig’

DEN BOSCH - ,,Ik heb slecht geslapen en ik heb net een biertje gedronken’’, zegt de Bossche verdachte (28) bij de ingang van de rechtszaal tegen advocaat Tom Deckwitz. Het is even voor 9.00 uur ’s ochtends. De advocaat staat er niet van te kijken, zijn cliënt is een dakloze alcoholist.

25 januari