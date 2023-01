Prins Stefan d’n Urste & prinses Mijke prinsenpaar van de Paplippels in Keldonk

Prins Stefan is een geboren Paplippel. Hij is 38 jaar oud en werkzaam als bronbemalingsmonteur bij Raaijmakers en Zn Bronbemaling te Volkel. Prinses Mijke is 39 jaar geleden geboren in Eindhoven als Lampegatterineke. Zij werkt als paraveterinair bij dierenartsenpraktijk Heesterakker te Eindhoven.