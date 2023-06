Reïncarnatie in Schijndel: van boom naar bank

Luchtkwali­teit bij Engelen half jaar onder de loep; welke invloed hebben A59 en industrie?

ENGELEN - Welke stoffen ademen inwoners van Engelen elke dag in? Daar maken bewoners zich zorgen over, want de A59 en de nodige industrie zijn dichtbij het dorp te vinden. De ongerustheid is voor de provincie aanleiding om tot het eind van het jaar een luchtmeetstation bij Engelen neer te zetten.