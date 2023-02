Scheidend voorzitter trots op Noordkade: ‘Dat iedereen hier komt, daar krijg ik energie van'

Column Vergaderen zonder pottenkij­kers? Ik wil weten hoe de politiek z’n worstjes draait

‘Wetten zijn als worstjes, je kunt maar beter niet weten hoe ze gemaakt worden’. Een politiek cliché, dat nogal eens klinkt als er weer eens iets in achterkamertjes bedisseld is. Ik moest eraan denken toen ik in het ED las over de Eindhovense gemeenteraad die steeds vaker achter gesloten deuren vergadert. In amper een jaar tijd gebeurde dat al zeker acht keer.