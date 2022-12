Sint-Oedenrode kreeg dit jaar een eigen natuurbegraafplaats: ‘Het is nog even wennen’

Boxtel en provincie willen illegale Herenboe­ren snel legalise­ren

BOXTEL - De provincie en de gemeente Boxtel onderzoeken of het boeren van Herenboeren in het Wilhelminapark langs de A2 snel te legaliseren is. Er zijn mogelijkheden, zo bleek tijdens een hoorzitting over het ontbreken van welke vergunning dan ook.

