Een marathon als trainings­rond­je: deze Liempde­naar loopt extreme wedstrij­den, zelfs tot het moment dat hij het ‘echt even kwijt is’

Als hij gaat hallucineren, dan moet Liempdenaar Peter van der Heijden (51) even een kwartiertje slapen. Een kwartiertje maar, inderdaad. ,,Dan is je hoofd ontspannen en kan je even resetten. Dan kun je er zo weer een paar uur tegenaan.” Wat hij doet? Ultrarun. ,,Toen ik 19 was, dacht ik ook dat mensen die dit deden gestoord waren.”