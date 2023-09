Glazenwas­ser Renee doet haar werk met de ‘vrouwelij­ke touch’ en dat valt op

ERP/BOEKEL - Ze is niet de enige, maar wel een van de weinige vrouwelijke glazenwassers in ons land. Voor Renee van Boxmeer is het geen issue dat ze vrouw is en glazen wast, ze gebruikt haar 'feminine touch’ juist om zich te onderscheiden.