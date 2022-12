Studenten openen 'winkel van sinkel’ in centrum Veghel

Het gaat om studenten die opleidingen volgen in retail, marketing, accountmanagement en ondernemerschap. Ze verkopen er lekkernijen, maar ook tweedehands speelgoed, boeken en kerststukjes. Spullen die ze zelf gemaakt, verzameld of ingekocht hebben. Er zijn workshops te volgen, zoals wafels versieren, de winkel organiseert een loterij en mensen kunnen een wens achterlaten in de wensboom.

Het is al de tweede keer dat studenten in actie komen voor een goed doel met een winkel in Veghel. Vorig jaar werd er een bedrag opgehaald voor KiKa, nu hebben de studenten gekozen voor Unicef. Het is ook een middel tegen de leegstand in het centrum. Daarom heeft VOLOP Meijerijstad, die invulling van lege winkelplanden verzorgt, in samenwerking met VB&T groep gezorgd voor dit pand.