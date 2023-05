Tegenvaller voor Schijndel: Das, bever en grote vliegtuigbom zitten de bouw van 150 huizen in de weg

Wie sloopte de wijzer uit kerkklokje Noordkade? 250 euro voor de gouden tip

VEGHEL - De Noordkade in Veghel is een zoektocht gestart naar de dader van een onvervalst staaltje zinloos sloopwerk. Een vandaal klom in een voormalig kerktorenspitsje om daar een wijzer van de klok af te breken.