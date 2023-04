Thijs Greijmans (1956-2023) was de leukste leraar van de Franciscusschool

Gezocht: ontwikke­laar voor 45 meter hoge woontoren in Park Meerland in Eindhoven; bomentuin moet deels wijken voor nieuwbouw

EINDHOVEN - Gezocht: ontwikkelaar die in Park Meerland in Meerhoven een 45 meter hoge woontoren wil bouwen. Het arboretum Boomrijk, een bomentuin, moet deels verplant worden voor de bouw van de 60 woningen, waarvan 80 procent valt in de categorie middenhuur.