Toenemende stress om huishoudboekje? Je bent niet de enige en dus praat erover, zegt Meierijstad

In Meierij­stad wordt er elk jaar 440 kilogram afval geprodu­ceerd

De jaarlijks geproduceerde hoeveelheid huishoudelijk afval is de afgelopen jaren in Meierijstad flink toegenomen. Ook het landelijk gemiddelde nam toe. Al spant de forse stijging in Meierijstad de kroon. Dat blijkt uit de meest recente cijfers van het CBS.