Van Brabantse keuterboerderij naar Engelse cottage: voor Josien was het liefde op het eerste gezicht

Noor (20) uit Veghel kan dat jeugdlint­je wel waarderen: ‘Het stimuleert om door te gaan’

VEGHEL - Of ze even naar burgemeester Kees van Rooij wilde komen, om te praten over het belang van vrijwilligerswerk. Want daar weet Noor van Rijbroek (20) uit Veghel alles van. ,,Ik was echt overdonderd.”