Van doelman tot doelpuntenkanon: Kevin van de Laar scoort 64 keer voor RKVV Erp

Veghelse winkeliers­ver­e­ni­ging bestaat alleen uit vrouwen: ‘Toevallig reageerden alleen dames positief’

VEGHEL - Winkeliersvereniging Veghel Centrum heeft een nieuw bestuur met alleen vrouwen. Het vijftal is enthousiast aan de slag gegaan. Ze zijn klaar met alle kritiek over wat er in het centrum ontbreekt. ,,Laten we eens kijken wat er wél in Veghel is.”