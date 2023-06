Vandaag helder weer in Meierijstad

Wijkagent vangt loslopende hond na lange achtervol­ging door Den Bosch

DEN BOSCH - Een opmerkelijk tafereel in Den Bosch; een wijkagent reed donderdagavond in zijn auto zeker een kwartier achter een loslopende hond aan. Na de ‘achtervolging’ werd de hond, waarvan het baasje niet te zien was, meegenomen door de agent.