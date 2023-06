Vanmiddag en vanavond bewolkt weer in Meierijstad

Por­sche-bestuurder scheurt met 264 kilometer per uur over de A50 bij Uden, politie doet onderzoek

UDEN - Een bestuurder van een Porsche is onlangs met een snelheid van meer dan 260 kilometer per uur over de A50 gereden. Dat deed hij in ieder geval ter hoogte van Uden, Volkel, Zeeland en Vorstenbosch, is te zien op beelden die online staan.