Vaten met onbekende stof aangetroffen in loods in Veghel

Wordt biologisch nu wél logisch in Brabant? ‘Wij willen straks koploper zijn in Nederland’

DEN BOSCH - We zijn te zuinig. Hebben geen idee waar ons voedsel vandaan komt. En de landbouw? Die was en is toch vooral bezig met zoveel mogelijk produceren. Dat moet anders, vindt de provincie. Brabant wil in 2030 toonaangevend zijn met biologisch boeren. ,,Biologisch is niet duur, maar gangbaar is te goedkoop.”

18 december