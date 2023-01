Veghel heeft een hotel voor auto’s: met roomservice, fotostudio en op kamertemperatuur

Iets van niets maken: De Meierij steekt weer veel tijd (én geld) in de praalwa­gens

GEMONDE/LIEMPDE - Tientallen carnavalsclubs in de regio zijn in stallen, loodsen, bedrijfshallen en kassen al maanden in de weer met de bouw van hun praalwagens. Over een weekje of vier is het namelijk weer carnaval. Eindelijk mogen de optochten weer...

23 januari