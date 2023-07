Verwachting: Meierijstad krijgt er tot 2050 meer dan tienduizend woningen bij

DaffieDJ draait op Paaspop, Pinkpop én op haar eigen bruiloft: ‘Ik krijg iedereen aan het dansen’

ZALTBOMMEL/SCHIJNDEL - Is Daphne van Brakel er, dan is het feest. Als organisator van evenementen en als dj krijgt ze altijd de voetjes van de vloer. Ze is een vaste act op Paaspop en met dit jaar zelfs een optreden op Pinkpop zit haar carrière in de lift. Wie is deze vrolijke stuiterbal?