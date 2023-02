Vudel is terug met een daverend feest

Cameraman Dennis koos voor Franse camping­droom: ‘Bij de avondklok­rel­len dacht ik, wat doe ik hier nog’

Het vervullen van de grote buitenlandse droom wilde cameraman Dennis Stafleu uit Eindhoven uitstellen zolang zijn ouders er nog zijn. Tot corona. ,,Ik werkte tijdens de avondklokrellen in Eindhoven. Toen dacht ik: wat doe ik hier nog?” Intussen heeft hij een loodzwaar eerste hoogseizoen achter de rug op zijn camping in een piepklein Frans dorpje. Het avontuur met zijn man Jelle Russner is vastgelegd door het AVROTROS-programma Ik Vertrek.