Wie sloopte de wijzer uit kerkklokje Noordkade? 250 euro voor de gouden tip

Staking bij Mars in Veghel afgewend; vakbond en directie weer in gesprek

VEGHEL - Geen staking bij Mars in Veghel. Dat is de uitkomst van een 'goed gesprek’ tussen de vakbond FNV en de directie van de zoetwarenfabriek. Aanvankelijk zou het personeel van Mars in Veghel vandaag staken, maar deze staking is opgeschort.