Wim van der Rijt uit Schijndel koninklijk onderscheiden

enorme file en modder bij Paaspop, boer Anton redt festival­gan­gers: 'Nog geen uur geslapen'

Hevige regen heeft het parkeerterrein van Paaspop veranderd in een modderbad. Gelukkig is daar boer Anton van den Broek. Onder zijn leiding slepen tien trekkers alle vastgelopen auto's uit de drek. Hoeveel ondertussen? ,,We hebben ze niet geteld.”