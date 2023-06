Wonen boven AH en brandweerkazerne midden in Veghel? ‘Meer huizen is gunstig voor winkelgebied’

Maashorst: minder afval is prima, maar diftar? Dat is voor de politiek onbespreek­baar

MAASHORST - Door de grijze en groene kliko’s en de plastic afvalzakken met blik en karton vaker op te halen, hoopt de gemeente Maashorst de hoeveelheid restafval terug te brengen tot 80 kilo per jaar. Als dat niet lukt zijn andere financiële prikkels nodig, aldus de gemeente. Maar diftar, betalen per kilo afval, is voor de politiek in Maashorst absoluut onbespreekbaar.