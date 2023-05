Youri Dortmans beleeft na rampjaar een droomseizoen met Nijnsel: ‘We gingen er steeds meer in geloven’

In één ochtend op zoek naar Romeinen én het roodborst­je: het lijkt een gouden greep te zijn

SINT-MICHIELSGESTEL - Kinderen van een hele berg basisscholen vinden het afwisselend en leuk; in één ochtend twee excursies. Op zoek naar hoe de Romeinen leefden op Halder of in Esch en daarna roodborstjes of reeën zoeken in de natuur.