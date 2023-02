Zo leuk is opera, Céline Janssen komt het laten horen en zien

Bouw Ripspark in Gemert start eind dit jaar

GEMERT - Van kerk via bibliotheek en bedrijfsverzamelgebouw naar appartementencomplex met betaalbare sociale huurwoningen. Het heeft even geduurd, maar eind dit jaar is het dan zo ver, en dan ondergaat de Gemertse Gerarduskerk een volledige gedaantewisseling.

12:00