Aantal woningen in Meppel groeit tot 2030 harder dan in rest van Nederland

A32 blijft op avonden en in nachten gesloten tussen knooppunt Lankhorst en Mep­pel-Noord

In verband met onderhoudswerkzaamheden is de snelweg A32 in de richting van Heerenveen in de avonden en nachten van 10 tot 13 en van 17 tot 21 juli dicht tussen knooppunt Lankhorst en Meppel-Noord. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om rekening te houden met omleidingsroutes en een extra reistijd van 10 tot 30 minuten.