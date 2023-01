Afvalondernemer Talen krijgt vergunning niet terug: einde bedrijf in Meppel

Veel klachten en ‘digitale schandpaal’: Zwartewa­ter­land is foutpar­keer­ders zat

Een parkeerplek vinden in het centrum van Hasselt, Genemuiden of Zwartsluis is meer dan eens een flinke klus. Automobilisten zetten hun voertuig op de meest vreemde plekken vlak naast winkels en dat zorgt voor irritatie bij winkeliers en bewoners. De gemeente Zwartewaterland wil het aantal foutparkeerders terugdringen en vaker handhaven.

22 januari