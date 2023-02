Auto rijdt tegen boom tussen Meppel en Steenwijk: bestuurder overleden

Uitbrei­ding school Het Mozaïek in Zwolle totaal anders na kritiek welstands­com­mis­sie: vertraging en duurder

De uitbreidingsplannen van basisschool Het Mozaïek in Zwolle zijn na kritiek van de welstandscommissie rigoureus op de schop gegaan. Het project is hierdoor vertraagd en vanwege gestegen bouwkosten een half miljoen euro duurder geworden. Maar na een basisschoolgeneratie wachten is de ontknoping nu toch nabij.

