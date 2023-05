Beweeg- en beleeftuin bij Reestdal Revalidatie in Meppel officieel geopend

Alle platbodems verzamelen voor Zwartsluis Onder Zeil: ‘Knipoog naar het verleden’

Zwartsluis en water zijn al eeuwen onlosmakelijk met elkaar verbonden. Niet gek dus dat er in de huidige tijd twee grote nautische evenementen worden gehouden. De Nationale Sleepbootdagen, gestart in 1994, en Zwartsluis Onder Zeil, waarvan de eerste editie in 2009 was, wisselen elkaar af. Dit jaar zetten de platbodems weer koers naar ‘de Sluus’.