indebuurt.nl Fundaparel: dit herenhuis vlakbij de Sassen­poort valt dankzij de fraaie gevel op

In de gemeente Zwolle staan regelmatig bijzondere huizen te koop. Van kleine arbeiderswoningen tot opvallende stadsvilla’s. Zo staat er nu een herenhuis in de Koestraat in hartje Zwolle, vlakbij de Sassenpoort te koop. Kijk je mee?