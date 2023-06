Een blauwe lucht met enkele wolkenvelden in Meppel vanochtend

Buurt beticht biomassa­cen­tra­le in Steenwijk weer van belangen­ver­stren­ge­ling: ‘Werkelijk niet te geloven’

Boze omwonenden van biomassacentrale IceBear in Steenwijk luiden de noodklok over belangenverstrengeling. De huisadvocaat van de gemeente stelt dat de centrale geen vergunningplicht heeft. Maar de directeur van IceBear werkte eerder voor diezelfde huisadvocaat. ,,We worden gewoon belazerd.’’ Opnieuw, want volgens die omwonenden was er al eerder sprake van belangenverstrengeling.