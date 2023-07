Eenzijdig ongeval op A32 bij Meppel: twee kinderen naar ziekenhuis Zwolle

Over de Tong De Loswal in Wijhe: een plek met veel potentie en een waterdicht keukenge­heim

Wie over de dijk van Deventer naar Zwolle rijdt, of vice versa, komt onvermijdelijk langs De Loswal in Wijhe. Op het terras dat daar verscholen onder parasols in de IJssel drijft, kun je wat drinken en wat eten. De bescheiden keuken herbergt een waterdicht geheim.