Extra aandacht voor seniorenwoningen in Meppel

Het nieuwe leven van twijfelkam­pi­oen Kirsten Wild: ‘Leuk en geweldig, maar wel een stuk saaier’

Ondanks alle twijfel won Kirsten Wild als baanwielrenner negen wereldtitels, werd ze acht keer Europees kampioen en pakte ze brons op de Olympische Spelen. Nu ze definitief is gestopt en voor de klas staat, is er de rust. Al blijft de Zwolse, deze week co-commentator bij het EK baanwielrennen, zorgen houden over haar fietsmaatje Amy Pieters die maandenlang in coma lag.

9 februari