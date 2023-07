Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Meppel vandaag

indebuurt.nl Nu vind je er terrassen, maar zo zag het Bethlehem­kerk­plein in Zwolle er vroeger uit

Misschien drink je er regelmatig een frisje, wijntje of biertje. Het Bethlehemkerkplein staat bekend als een van de terrasplekken in Zwolle. Maar dat is nog niet zo heel lang zo. In dit artikel laten we zien hoe het Bethlehemkerkplein er vroeger uitzag.