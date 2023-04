Hij stuurde seksappjes naar zijn stiefdochter, nu moet ex-politieman Jan K. (52) de cel in: ‘Ze kon geen kant op’

Nieuwe wending in zaak McDonald’s-moor­den Zwolle: schutter wil aangifte doen tegen zoon vermoorde Ali

Een zoon van de vermoorde Ali Torunlar komt in juni vanuit Turkije naar Nederland om te getuigen in de strafzaak over de dubbele moord in een Zwolse McDonald’s. De zoon speelt een cruciale rol in het onderzoek, vanwege een (financieel) conflict met schutter Veysel Ü.