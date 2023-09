In Meppel staan ze in de rij voor misschien wel de laatste luxe chalets in Oostenrijk

MET VIDEO In concentra­tie­kamp Neuengamme omgekomen Staphor­ster mannen geëerd met monument

Na Putten heeft nu ook Staphorst een monument in voormalig concentratiekamp Neuengamme. Het is donderdag onthuld en is een herinnering aan de twintig mannen die in de nacht van 30 op 31 augustus 1944 werden weggevoerd door de Duitsers. Ze keerden niet terug en stierven in het kamp of in een van de vele bijkampen.