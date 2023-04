Inhaalactie mislukt: twee gewonden na frontale botsing op parallelweg A28

indebuurt.nl Lineke en Machiel uit Zwolle toverden in 28 jaar tijd een Franse ruïne om tot 'paleisje'

Lineke la Faille had altijd de droom om in Frankrijk te wonen, misschien wel omdat haar achternaam volgens haar van de Hugenoten afstamt. Haar partner Machiel Scholder had die droom niet. Maar toen ze een ruïne in Saint-Patrice-de-Claids in het Franse Normandië zagen, waren ze verknocht. Tientallen jaren werkten ze in vakanties aan de bouwval. Sinds vijf jaar wonen ze permanent in het ‘paradijs’, zoals Lineke het noemt.