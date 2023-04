Man (51) veroorzaakt onder invloed schade aan bowlingcentrum in Meppel (en daar bleef het niet bij)

Met poll Waar kleding verdwijnt, rukken etenswaren op weekmarkt op: ‘100.000 euro voor nieuwe kraam is niet te doen’

Kooplieden vergrijzen en kramen verdwijnen. Bezoekers mopperen over ‘een aflopende zaak’. De markt heeft het moeilijk, ook in deze regio. Zoals op de weekmarkt die 25 jaar geleden nog werd uitgeroepen tot beste van het land. De Stentor trok een week over de markt. En dan klinken er ook hoopvolle geluiden vanachter de kramen.