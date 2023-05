Recordstart nieuw theaterseizoen Ogterop in Meppel

indebuurt.nl Wietze de Jager in oranje boevenpak: Zwolse radio-dj doet mee aan Jachtsei­zoen

Vier uur lang op de vlucht in een feloranje boevenpak. Dat is wat Wietze de Jager samen met zijn collega Klaas van der Eerden gaat doen. In de eerstvolgende aflevering van Het Jachtseizoen probeert de Zwolse radio-dj van Radio 538 uit handen te blijven van de mannen van StukTV.