Taaltrein voor jonge kinderen officieel geopend in Meppel

interview Ontslagen ‘Twitterdo­cent’ Thijs (34) doet zijn verhaal: ‘Ik heb telkens gezegd dat er gezeik zou komen’

Oude tweets deden docent Thijs Poelhekke (34) uit Heino tot tweemaal toe de das om. Nu de storm over zijn vertrek in Hengelo en Steenwijk is gaan liggen, rest de vraag hoe het verder moet met de omstreden leraar Nederlands. ,,Liever geen baan dan iets wegpoetsen of me voor mezelf schamen.”