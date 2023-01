Veel slachtoffers vogelgriep bij ooievaarsstation in Meppel

In totaal zijn in het afgelopen weekeinde 915 ooievaars geteld. Dat zijn er wat minder dan in 2022, toen 986 vogels werden gezien. Het was erg slecht weer en daardoor bleven veel vogels in de buurt van hun nest. Daar konden ze volgens STORK ook voldoende voedsel vinden. In alle provincies zijn ooievaars gezien, maar de meeste vogels komen voor in Zuid-Holland en Utrecht.