Vier aangiftes na lekgestoken banden in Meppel, politie verwacht nog ‘veel meer’ gedupeerden

De dader, of daders, zijn actief geweest in Meppel aan de Brouwersstraat, Brouwerdwarsstraat, Stoombootkade en de Kleine Akkerstraat. De politie is op zoek naar mensen die iets gezien of gehoord hebben. ‘Daarnaast denken we dat er veel meer banden lekgestoken zijn dan dat er aangiftes binnen zijn’, meldt wijkagent Kevin Bodde op sociale media.