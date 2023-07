Werkzaamheden op A32, houd rekening met extra reistijd

indebuurt.nl 'Taco Bell wil in 2024 restaurant openen in Zwolle'

Taco’s, burrito’s en nacho’s, je haalt het bij Taco Bell. Die Amerikaanse fastfoodketen vind je nog niet in Zwolle, maar binnenkort wel. Althans, als het aan de keten ligt. Taco Bell wil in 2024 een restaurant in Zwolle openen.