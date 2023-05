Wildervank 2 verslaat M.S.C. 2

Eigenaar ‘Ruïne van Steenwijk’ waarschuwt: ‘Eerst moet wethouder weg, anders gebeurt er niets’

De kans is zeer klein dat in de komende drie jaar het verpauperde Welkooppand in Steenwijk plaatsmaakt voor nieuwbouw. Ontwikkelaar Wopke Klaver wil er een supermarkt in vestigen, maar botst al jaren hard met de gemeente. Steenwijkerland zet de deur open voor woningen, maar daar ziet een onverbiddelijke Klaver niets in: ,,Mensen hebben gelijk als ze vinden dat ik saboteer.”