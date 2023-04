50 jaar geleden werd het eerste naaktstrand geopend: ‘Er is nog nooit een baby in badkleding geboren’

Voor het goede doel Veiling schilderij Ruud de Wild: ‘Darmkanker is een sluipmoor­de­naar, meer onderzoek is nodig’

Op 22 april is het de eerste sterfdag van Jan Rot. Destijds maakte Ruud de Wild voor hem het schilderij Ik Was, naar zijn hertaling van My Way. Vanaf 24 april bieden we het ter veiling aan voor de Maag Lever Darm Stichting.