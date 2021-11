Alleen maar seksdates met vrouwen boven de 45: 'Zijn vaker oké met zichzelf’

‘We kwamen allebei uit een superbraaf huwelijk. Ik was de derde partner met wie Hanna ooit seks had, zij was mijn tweede. Na een halfjaar vertelde ze dat ze tijdens haar vorige huwelijk iets met een goede vriendin had gehad. Heel onverwacht, op de camping tijdens het douchen. Daar maakte ik onder het vrijen een keer een grapje over, dat het me geil leek als haar vriendin erbij zou zijn. Later vroeg ik hoe belangrijk die affaire voor haar was geweest. Nou ja, ze hoefde niet samen te leven met een vrouw, maar de seks was heel erg leuk. Dus gingen we op zoek. Via websites benaderden we allerlei leuke vrouwen: geen reactie, alleen van een stel. Zo zijn we het swingerswereldje ingerold.