Ander woord voor gecondoleerd? Waar is die meestervertaler als je hem nodig hebt

BV de Liefde Klusjesman werd verliefd op klant: ‘Onze blikken kruisten, er was geen houden aan’

In de rubriek BV de Liefde vertellen lezers openlijk en anoniem over hun relatie. Hij was de klusjesman, zij een weduwe in een lekkende woning. Zodra Raymond (55) en Clara (53) elkaar een boks gaven, was de spanning niet te stuiten.

24 mei